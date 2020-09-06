У Росії за добу коронавірус підтвердили у 5205 осіб, загалом - понад 1 млн підтверджених випадків

"За останню добу у Росії виявлено 5205 хворих новою коронавірусною інфекцією (хворобою - ред.) у 84 регіонах, з них 1 249 випадків (24,0%) - активно у контактних осіб, без клінічних проявів хвороби. Всього у країні наростаючим підсумком виявлено 1 020 310 хворих у 85 регіонах", - йдеться у повідомленні.

Також за добу зафіксовано 110 летальних випадків, а за весь період в Росії від коронавірусу померли 17 759 осіб.

Нагадаємо, кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі перевищує 26,7 млн, померли понад 877 тис. осіб.