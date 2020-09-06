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В России за сутки коронавирус подтвердили у 5205 человек, всего - более 1 млн подтвержденных случаев

Киев • УНН

 • 15294 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили у более чем 5 тыс. человек, всего в стране более 1 млн 20 тыс. выявленных случаев. Об этом УНН сообщает, ссылаясь на Telegram-канал Минздрава РФ "Стопкоронавирус РФ".

В России за сутки коронавирус подтвердили у 5205 человек, всего - более 1 млн подтвержденных случаев

"За последние сутки в России выявлено 5205 больных новой коронавирусной инфекцией (болезнью - ред.) в 84 регионах, из них 1249 случаев (24,0%) - активно у контактных лиц, без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом обнаружено 1020310 больных в 85 регионах", - говорится в сообщении.

Также за сутки зафиксировано 110 летальных случаев, а за весь период в России от коронавируса умерли 17 759 человек.

Напомним, количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 26,7 млн, умерли более 877 тыс. человек.

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