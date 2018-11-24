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У Росії вшанували жертв Голодомору

У Росії вшанували жертв Голодомору

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні, 24 листопада 2018 року, співробітники Генерального консульства хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу та приєдналися до акції "Запали свічку". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.

"Сьогодні, 24 листопада 2018 року, співробітники Генерального консульства хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу та приєдналися до акції "Запали свічку", - сказано у повідомлені.  

Свічка пам'яті та хлібні колоски покладені біля приспущеного Державного Прапора України.

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Нагадаємо, на сьогодні 21 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор геноцидом українського народу.

24 листопада Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.

До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.

Сьогодні у 16:00 розпочалась акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.

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