У Росії вшанували жертв Голодомору

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні, 24 листопада 2018 року, співробітники Генерального консульства хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу та приєдналися до акції "Запали свічку". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.