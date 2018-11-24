В России почтили память жертв Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня, 24 ноября 2018 года, сотрудники Генерального консульства минутой молчания почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида украинского народа и присоединились к акции "Зажги свечу". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Сегодня, 24 ноября 2018, сотрудники Генерального консульства минутой молчания почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида украинского народа и присоединились к акции "Зажги свечу", - говорится в сообщении.
Свеча памяти и хлебные колосья уложены у приспущены государственные флаги Украины.
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Напомним, на сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.
24 ноября Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Сегодня в 16:00 началась акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.