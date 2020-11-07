У Росії впав легкомоторний літак, серед загиблих - ведучий федерального каналу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Московській області біля міста Люберці впав легкомоторний літак. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
“Аварія трапилася недалеко від Новорязанського шосе в районі Люберців”, — йдеться в повідомленні.
Наразі відомо про двох загиблих. Серед них — ведучий телеканалу НТВ Олександр Колтовой.
Як повідомляє джерело в регіональному МНС, після жорсткої посадки літак загорівся.
Зазначимо, що 41-річний ведучий летів на літаку “Сессна” разом з дружиною в Рибінськ.
“Про неполадки двигуна повідомив по радіозв’язку, після чого став шукати місце для аварійної посадки. Намагався приземлитися на пустирі, 25 кілометрів від МКАД”, — пише Mash.
Додамо, що Telegram-канал “Москва 24” опублікував відео, зняте очевидцями.
Нагадаємо, на початку року у результаті падіння вертольота в РФ загинув депутат Держдуми.