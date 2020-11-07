В России упал легкомоторный самолет, среди погибших - ведущий федерального канала
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Московской области около города Люберцы упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
“Авария произошла недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберцы”, — говорится в сообщении.
Известно о двух погибших. Среди них — ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой.
Как сообщает источник в региональном МЧС, после жесткой посадки самолет загорелся.
Отметим, что 41-летний ведущий летел на самолете “Сессна” вместе с женой в Рыбинск.
“О неполадках двигателя сообщил по радиосвязи, после чего стал искать место для аварийной посадки. Пытался приземлиться на пустыре, 25 км от МКАД”, — пишет Mash.
Добавим, что Telegram-канал “Москва 24” опубликовал видео, снятое очевидцами.
Напомним, в начале года в результате падения вертолета в РФ погиб депутат Госдумы.