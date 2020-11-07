В России упал легкомоторный самолет, среди погибших - ведущий федерального канала

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 91223 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98648 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102778 просмотра

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Московской области около города Люберцы упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

“Авария произошла недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберцы”, — говорится в сообщении.

Известно о двух погибших. Среди них — ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой.

Как сообщает источник в региональном МЧС, после жесткой посадки самолет загорелся.

Отметим, что 41-летний ведущий летел на самолете “Сессна” вместе с женой в Рыбинск.

“О неполадках двигателя сообщил по радиосвязи, после чего стал искать место для аварийной посадки. Пытался приземлиться на пустыре, 25 км от МКАД”, — пишет Mash.

Добавим, что Telegram-канал “Москва 24” опубликовал видео, снятое очевидцами.

Напомним, в начале года в результате падения вертолета в РФ погиб депутат Госдумы.

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