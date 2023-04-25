У росії виявили масове поховання пвк "вагнер"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У новосибірську знайшли місце численних поховань російських найманців пвк «вагнер». Про це повідомляє проект Радіо Свобода «Сибір.Реалії», посилаючись відео від неназваного джерела, інформує УНН.
Деталі
На Гусинобродському цвинтарі міста новосибірськ виявили десятки могил осіб, які, судячи з надгробних табличок, загинули в період з листопада 2022 року по січень 2023 року. Майже на всіх могилах є вінки із зображенням жовтої зірки на чорному хресті, що є одним із символів пвк «вагнер». Загиблі поховані у кварталі цвинтаря 7В, де нарахували близько 200 могил.
Доповнення
13 квітня у Генштабі повідомили про те, що російська армія в районі Бахмута за два тижні втратила убитими та пораненими майже 4500 «вагнерівців» і військовослужбовців регулярних сил.
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