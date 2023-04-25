В россии обнаружили массовое захоронение пвк "вагнер"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В новосибирске нашли место многочисленных захоронений российских наемников пвк «вагнер». Об этом сообщает проект Радио Свобода «Сибирь.Реалии», ссылаясь видео от неназванного источника, информирует УНН.
Детали
На Гусинобродском кладбище города новосибирск обнаружили десятки могил лиц, которые, судя по надгробным табличкам, погибли в период с ноября 2022 года по январь 2023 года. Почти на всех могилах есть венки с изображением желтой звезды на черном кресте, что является одним из символов пвк «вагнер». Погибшие похоронены в квартале кладбища 7В, где насчитали около 200 могил.
Дополнение
13 апреля в Генштабе сообщили о том, что российская армия в районе Бахмута за две недели потеряла убитыми и ранеными почти 4500 «вагнеровцев» и военнослужащих регулярных сил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В начале года ЧВК "вагнер" безуспешно пыталась купить оружие у Китая - FT