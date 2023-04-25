В россии обнаружили массовое захоронение пвк "вагнер"

Детали

На Гусинобродском кладбище города новосибирск обнаружили десятки могил лиц, которые, судя по надгробным табличкам, погибли в период с ноября 2022 года по январь 2023 года. Почти на всех могилах есть венки с изображением желтой звезды на черном кресте, что является одним из символов пвк «вагнер». Погибшие похоронены в квартале кладбища 7В, где насчитали около 200 могил.

Дополнение

13 апреля в Генштабе сообщили о том, что российская армия в районе Бахмута за две недели потеряла убитыми и ранеными почти 4500 «вагнеровцев» и военнослужащих регулярных сил.

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