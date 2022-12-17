У Росії відреагували на блокування російських телеканалів у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У суботу Росія засудила рішення сусідньої Молдови тимчасово заборонити шість телеканалів як “політичну цензуру”. У МЗС РФ назвали це “безпрецедентний акт політичної цензури”.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Колишня радянська держава Молдова звинуватила канали в трансляції “некоректної інформації” про країну та війну Росії в Україні.
Канали, деякі з яких ведуть мовлення молдовською, а деякі російською, тісно пов’язані з політиком і бізнесменом Іланом Шором, який втік з країни в 2019 році після обрання прозахідного президента Майї Санду. Шор, який перебуває у вигнанні в Ізраїлі, підтримав протести в Кишиневі з вимогою відставки уряду Санду.
У Росії прокоментували цю заборону, оцінивши це як безпрецедентний акт політичної цензури.
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“Ми розцінюємо цю заборону як безпрецедентний акт політичної цензури, як порушення принципу плюралізму ЗМІ та грубе порушення права на свободу доступу до інформації, про свою прихильність якому регулярно заявляє політичне керівництво Республіки”, — заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.
“Зважаючи на безпрецедентні наслідки його впровадження для російськомовної частини населення країни, ми також кваліфікуємо його як цинічне порушення прав національних меншин”, — додала вона.
Заборона почнеться в понеділок і триватиме протягом надзвичайного стану, який Молдова оголосила після того, як Росія ввела війська в Україну 24 лютого під час, як Москва називає, “спеціальної військової операції” з “денацифікації” країни.
Нагадаємо
Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови у п’ятницю, 16 грудня, призупинила дію ліцензій шести телеканалів — TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova та RTR Moldova — на час дії надзвичайного стану.