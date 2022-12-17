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В России отреагировали на блокировку российских телеканалов в Молдове

В России отреагировали на блокировку российских телеканалов в Молдове

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. В субботу Россия осудила решение соседней Молдовы временно запретить шесть телеканалов как “политическую цензуру”. В МИД РФ назвали это “беспрецедентный акт политической цензуры”.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Бывшее советское государство Молдова обвинило каналы в трансляции “некорректной информации” о стране и войне России в Украине.

Каналы, некоторые из которых вещают на молдавском, а некоторые на русском, тесно связаны с политиком и бизнесменом Иланом Шором, бежавшим из страны в 2019 после избрания прозападного президента Майи Санду. Шор, находящийся в изгнании в Израиле, поддержал протесты в Кишиневе с требованием отставки правительства Санду.

В России прокомментировали этот запрет, оценив это как беспрецедентный акт политической цензуры.

Цитата

“Мы расцениваем этот запрет как беспрецедентный акт политической цензуры, как нарушение принципа плюрализма СМИ и грубое нарушение права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которому регулярно заявляет политическое руководство Республики”, — заявила официальная представительница МИД России Мария Захарова.

“Ввиду беспрецедентных последствий его внедрения для русскоязычной части населения страны, мы также квалифицируем его как циничное нарушение прав национальных меньшинств”, — добавила она.

Запрет начнется в понедельник и будет продолжаться в течение чрезвычайного положения, которое Молдова объявила после того, как Россия ввела войска в Украину 24 февраля во время, как Москва называет, “специальной военной операции” из “денацификации” страны.

Напомним

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы в пятницу, 16 декабря, приостановила действие лицензий шести телеканалов — TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova — на время действия чрезвычайного положения.

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