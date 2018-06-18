У Кремлі відповіли на заяву Порошенка про створення групи для зупинки "Північного потоку-2"

"Ми знаємо, що деякі країни висловлюють свою незгоду. Але це проект виключно комерційний, він не має політичного підґрунтя, і якимось чином протидіяти реалізації цього проекту було б порушенням принципів і норм вільної конкуренції", - заявив Пєсков.



Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна зараз веде переговори з Німеччиною і створює групу в Євросоюзі, яка повинна зупинити російський проект газопроводу "Північний потік-2", яким газ повинен поставлятися з РФ до Німеччини в обхід України.



