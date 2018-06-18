У Кремлі відповіли на заяву Порошенка про створення групи для зупинки "Північного потоку-2"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" носить чисто комерційний, а не політичний характер, і спроби протидії його реалізації йдуть на порушення норм вільної конкуренції. Про це повідомляє УНН з посиланням на "ТАСС".

"Ми знаємо, що деякі країни висловлюють свою незгоду. Але це проект виключно комерційний, він не має політичного підґрунтя, і якимось чином протидіяти реалізації цього проекту було б порушенням принципів і норм вільної конкуренції", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна зараз веде переговори з Німеччиною і створює групу в Євросоюзі, яка повинна зупинити російський проект газопроводу "Північний потік-2", яким газ повинен поставлятися з РФ до Німеччини в обхід України.

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