У Кремлі відповіли на заяву Порошенка про створення групи для зупинки "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" носить чисто комерційний, а не політичний характер, і спроби протидії його реалізації йдуть на порушення норм вільної конкуренції. Про це повідомляє УНН з посиланням на "ТАСС".
"Ми знаємо, що деякі країни висловлюють свою незгоду. Але це проект виключно комерційний, він не має політичного підґрунтя, і якимось чином протидіяти реалізації цього проекту було б порушенням принципів і норм вільної конкуренції", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна зараз веде переговори з Німеччиною і створює групу в Євросоюзі, яка повинна зупинити російський проект газопроводу "Північний потік-2", яким газ повинен поставлятися з РФ до Німеччини в обхід України.