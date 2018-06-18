В Кремле ответили на заявление Порошенко о создании группы для остановки "Северного потока-2"

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11:47 • 3602 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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06:48 • 82876 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 114692 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128287 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144457 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147782 просмотра

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" носит чисто коммерческий, а не политический характер, и попытки противодействия его реализации идут в нарушение норм свободной конкуренции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "ТАСС".

"Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки, и каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции", - заявил Песков.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сейчас ведет переговоры с Германией и создает группу в Евросоюзе, которая должна остановить российский проект газопровода "Северный поток-2", которым газ должен поставляться из РФ в Германию в обход Украины.

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