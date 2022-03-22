У росії відкрили справу "про фейки" проти Невзорова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Слідчий комітет російської федерації порушив кримінальну справу проти журналіста Олександра Невзорова за статтею "про фейки про військовослужбовців Росії". Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, пише УНН.
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"Головним слідчим управлінням СК росії порушено кримінальну справу стосовно журналіста Олександра Невзорова. У його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого п."д" ч. 2 ст. 207.3 КК рф (публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень завідомо неправдивої інформації про дії збройних сил російської федерації)", - заявили в СК.
Деталі
Повідомляється, що Невзоров 9 березня на своїй сторінці в Instagram і 19 березня на каналі в Youtube опублікував інформацію про умисний обстріл російськими окупаційними військами пологового будинку в Маріуполі - що і послужило приводом для порушення справи. Публікації супроводжувалися фотографіями постраждалих від обстрілу мирних громадян, що також не схвалили в СК.
"Слідством вживаються заходи до встановлення місцезнаходження Невзорова з метою проведення з ним слідчих і процесуальних дій", - повідомили в Слідкомі.
Додамо
Раніше російська влада заявляла, що фотографії після обстрілу російськими військами пологового будинку в Маріуполі - фейк. Потім у відомстві визнали обстріл, проте заявили, що в пологовому будинку "була база неонацистів". У пологовому будинку українських військових звичайно ж не було.
У результаті удару по пологовому будинку загинули чотири людини, в тому числі вагітна жінка і маленька дівчинка. 17 осіб були поранені, серед них - вагітні жінки, діти і лікарі.
Раніше
Держдума росії прийняла в п'ятницю, 4 березня, відразу в трьох читаннях законопроект про кримінальну відповідальність за так звані "фейки" про вторгнення російських збройних сил в Україну. Він передбачає великі терміни позбавлення волі.