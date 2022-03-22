В россии завели дело “о фейках” против Невзорова
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Следственный комитет российской федерации возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова по статье “о фейках про военнослужащих России”. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, пишет УНН.
Цитата
"Главным следственным управлением СК россии возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК рф (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил российской федерации)", - заявили в СК.
Детали
Сообщается, что Невзоров 9 марта на своей странице в Instagram и 19 марта на канале в Youtube опубликовал информацию об умышленном обстреле российскими оккупационными войсками родильного дома в Мариуполе – что и послужило поводом для возбуждения дела. Публикации сопровождались фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан, что также не одобрили в СК.
"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий", - сообщили в Следкоме.
Добавим
Ранее российкие власти заявляли, что фотографии после обстрела российскими войсками роддома в Мариуполе — фейк. Затем в ведомстве признали обстрел, однако заявили, что в роддоме "была база неонацистов". В роддоме украинских военных конечно же не было.
В результате удара по роддому погибли четыре человека, в том числе беременная женщина и маленькая девочка. 17 человек были ранены, среди них - беременные женщины, дети и врачи.
Ранее
Госдума россии приняла в пятницу, 4 марта, сразу в трех чтениях законопроект об уголовной ответственности за так называемые "фейки" о вторжении российских вооруженных сил в Украину. Он предусматривает большие сроки лишения свободы.