У Росії ув'язнені влаштували бунт і підпалили колонію

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Увечері 10 квітня в колонії № 15 в Ангарську (Іркутська область, Росія) стався бунт ув'язнених. Під час заворушень засуджені підпалили кілька будівель на території виправної установи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.