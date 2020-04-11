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У Росії ув'язнені влаштували бунт і підпалили колонію

У Росії ув'язнені влаштували бунт і підпалили колонію

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Увечері 10 квітня в колонії № 15 в Ангарську (Іркутська область, Росія) стався бунт ув'язнених. Під час заворушень засуджені підпалили кілька будівель на території виправної установи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Бунту ув'язнених і пожежі в самій колонії, за офіційними даними, передував конфлікт між одним із засуджених, який відбував покарання в штрафному ізоляторі, і співробітниками установи. Інцидент стався ввечері в четвер, 9 квітня.

За офіційною версією, чоловік відмовився від проходження особистого обшуку і закликав інших ув'язнених до непокори. В результаті засуджені напали на працівника колонії і побили його. Постраждалого доставили в лікарню, проте зараз його життю ніщо не загрожує.

Одночасно з цим в сусідніх приміщеннях штрафного ізолятора розбили скло камер відеоспостереження і завдали собі каліцтва інші ув'язнені.

Увечері 10 квітня заворушення поновилися. Джерело в правоохоронних органах повідомило, що на території колонії відбулися запеклі зіткнення між ув'язненими і бійцями спецназу. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Разом з тим, за даними СК, засуджені влаштували в колонії пожежу. Вогнем були охоплені три будівлі, в яких розташовані деревообробні цехи, а також машина протипожежної служби колонії. В гасінні пожежі були задіяні тільки сили ФСВП.

Влада Ангарська заявила, що пожежа не загрожує житловим будинкам, оскільки колонія знаходиться в декількох кілометрах від міста.

В ГУ ФСВП по регіону повідомили, що ситуація в колонії перебуває під контролем, на місці працюють співробітники прокуратури і слідчого комітету. Фахівці оцінюють збиток.

Вранці 11 квітня пожежу вдалося локалізувати. Її площа склала 30 тис. кв. м. За даними джерела в правоохоронних органах, вигоріли три цехи деревообробки. Обстановка в колонії зараз спокійна.

Нагадаємо, в Італії заходи щодо стримування коронавірусу привели до тюремних бунтів: загинуло 6 осіб.

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