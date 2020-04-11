В России заключенные устроили бунт и подожгли колонию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Вечером 10 апреля в колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошел бунт заключенных. Во время беспорядков осужденные подожгли несколько зданий на территории исправительного учреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Бунту заключенных и пожару в самой колонии, по официальным данным, предшествовал конфликт между одним из осужденных, отбывавшим наказание в штрафном изоляторе, и сотрудниками учреждения. Инцидент произошел вечером в четверг, 9 апреля.
По официальной версии, мужчина отказался от прохождения личного обыска и призвал других заключенных к неповиновению. В итоге осужденные напали на работника колонии и избили его. Пострадавшего доставили в больницу, однако сейчас его жизни ничто не угрожает.
Одновременно с этим находившиеся в соседних помещениях штрафного изолятора заключенные разбили стекла камер видеонаблюдения и нанесли себе увечья.
Вечером 10 апреля беспорядки возобновились. Источник в правоохранительных органах сообщил, что на территории колонии произошли ожесточенные столкновения между заключенными и бойцами спецназа. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Вместе с тем, по данным СК, осужденные устроили в колонии пожар. Огнем были охвачены три здания, в которых расположены деревообрабатывающие цеха, а также машина противопожарной службы колонии. В тушении пожара задействованы только силы ФСИН.
Власти Ангарска заявили, что пожар не угрожает жилым домам, поскольку колония находится в нескольких километрах от города.
В ГУ ФСИН по региону сообщили, что ситуация в колонии находится под контролем, на месте работают сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Специалисты оценивают ущерб.
Утром 11 апреля пожар удалось локализовать. Его площадь составила 30 тыс. кв. м. По данным источника в правоохранительных органах, выгорели три цеха деревообработки. Обстановка в колонии сейчас спокойная.
Напомним, в Италии меры по сдерживанию коронавируса привели к тюремным бунтам: погибло 6 человек.