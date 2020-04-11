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В России заключенные устроили бунт и подожгли колонию

В России заключенные устроили бунт и подожгли колонию

Киев  •  УНН

 • 20074 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Вечером 10 апреля в колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошел бунт заключенных. Во время беспорядков осужденные подожгли несколько зданий на территории исправительного учреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Бунту заключенных и пожару в самой колонии, по официальным данным, предшествовал конфликт между одним из осужденных, отбывавшим наказание в штрафном изоляторе, и сотрудниками учреждения. Инцидент произошел вечером в четверг, 9 апреля.

По официальной версии, мужчина отказался от прохождения личного обыска и призвал других заключенных к неповиновению. В итоге осужденные напали на работника колонии и избили его. Пострадавшего доставили в больницу, однако сейчас его жизни ничто не угрожает.

Одновременно с этим находившиеся в соседних помещениях штрафного изолятора заключенные разбили стекла камер видеонаблюдения и нанесли себе увечья.

Вечером 10 апреля беспорядки возобновились. Источник в правоохранительных органах сообщил, что на территории колонии произошли ожесточенные столкновения между заключенными и бойцами спецназа. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Вместе с тем, по данным СК, осужденные устроили в колонии пожар. Огнем были охвачены три здания, в которых расположены деревообрабатывающие цеха, а также машина противопожарной службы колонии. В тушении пожара задействованы только силы ФСИН.

Власти Ангарска заявили, что пожар не угрожает жилым домам, поскольку колония находится в нескольких километрах от города.

В ГУ ФСИН по региону сообщили, что ситуация в колонии находится под контролем, на месте работают сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Специалисты оценивают ущерб.

Утром 11 апреля пожар удалось локализовать. Его площадь составила 30 тыс. кв. м. По данным источника в правоохранительных органах, выгорели три цеха деревообработки. Обстановка в колонии сейчас спокойная.

Напомним, в Италии меры по сдерживанию коронавируса привели к тюремным бунтам: погибло 6 человек.

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