У Росії третю добу поспіль фіксують антирекорд добової смертності від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії зросла за добу на 23 888, до 7 511 026, повідомили журналістам в четвер у федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.
В абсолютному вираженні приріст кількості хворих став максимальним з 25 липня. У відносному вираженні він склав 0,32%.
Кількість видужань і смертей
Кількість одужалих після зараження коронавірусом зросла за добу на 18 826, до 6 672 767. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, знизилася до 88,8% від загальної кількості інфікованих.
Кількість смертей через коронавірус зросла за добу на 867 проти 857 днем раніше, до 207 255.
Таким чином, максимум за кількістю померлих через ковід у Росії оновлюється третій день поспіль.
Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 2,76%, випливає з даних штабу.
Доповнення
Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.