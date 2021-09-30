В России третьи сутки подряд фиксируют антирекорд суточной смертности от COVID-19

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 888, до 7 511 026, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 25 июля. В относительном выражении он составил 0,32%.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 18 826, до 6 672 767. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 867 против 857 днем ранее, до 207 255.

Таким образом, максимум по числу умерших из-за ковида в России обновляется третий день подряд.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.

Дополнение

Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

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