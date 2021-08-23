У Росії та окупованому Криму завтра відбудеться п’ять судилищ над громадянами України — Денісова

КИЇВ. 23 серпня. УНН. В тимчасово окупованому Криму завтра, 24 серпня відбудеться чергове судове засідання у справі проти національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Також на завтра в Росії заплановано чотири судових засідань у так званій “справі Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомила Омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, інформує УНН.