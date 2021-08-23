У Росії та окупованому Криму завтра відбудеться п’ять судилищ над громадянами України — Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В тимчасово окупованому Криму завтра, 24 серпня відбудеться чергове судове засідання у справі проти національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Також на завтра в Росії заплановано чотири судових засідань у так званій “справі Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомила Омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, інформує УНН.
Цитата
“Завтра у так званому “Армянському міському суді” в тимчасово окупованому Криму відбудеться чергове судове засідання у “справі Мустафи Джемілєва”. Окупаційна влада влаштувала незаконне заочне судилище над лідером кримськотатарського народу за начебто “незаконний перетин кордону РФ” і “незаконне поводження зі зброєю”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Денісова повідомила, що у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудуться одразу чотири судових засідання у так званій “справі Хізб ут-Тахрір”:
• очікується попереднє засідання у справі Ленура Сейдаметова і Тимура Ялкабова, які входять до так званої “сімферопольської третьої групи”. 23 липня 2021 року підконтрольний Росії “Верховний суд Криму” відхилив апеляційну скаргу захисту на продовження їм запобіжного заходу;
• стосовно учасників “другої сімферопольської справи” Ремзі Бекірова, Ризи Ізетова, Раїма Айвазова, Шабана Умерова та Фархода Базарова. Під час засідання очікується розгляд справи по суті;
• стосовно учасників так званої “другої Сімферопольської групи” в підгрупі Енвера Аметова, Османа Аріфмеметова, Яшара Муєдінова, Руслана Сулейманова і Рустема Шейхалієва. Під час засідання очікується допит таємного свідка ФСБ;
• стосовно учасників “четвертої бахчисарайської групи”, до якої входять Алім Суф’янов, Сейран Хайретдінов та Олександр Сизиков. Під час засідання очікується розгляд справи по суті.
“РФ вдається до цинічних переслідувань з метою припинення релігійної діяльності кримських татар, а також придушення громадянської активності жителів тимчасово окупованого Криму”, — написала Денісова.
Окрім того, вона закликала Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати незаконні судилища задля недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяння забезпеченню права на захист і справедливий суд.
Доповненння
23 липня 2020 року в окупованому Криму пройшло перше судове слухання по суті щодо Джемілєва.
За словами адвоката, в окупованому Криму справу стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва незаконно передали в суд без повідомлення обвинуваченого і його захисника.
Його звинувачують в “незаконному перетині державного кордону Росії”, зберіганні зброї і боєприпасів.