В России и оккупированном Крыму завтра состоится пять судилищ над гражданами Украины - Денисова

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 3044 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129111 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132791 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 194265 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 229168 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140522 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132397 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 209382 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125534 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 184920 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 140014 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 135724 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 146695 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 138836 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 114461 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 229181 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 209389 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 366892 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 333437 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 317542 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

10:45 • 25642 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 114461 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 108263 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 194271 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 146247 просмотра
Актуальное
В России и оккупированном Крыму завтра состоится пять судилищ над гражданами Украины - Денисова

В России и оккупированном Крыму завтра состоится пять судилищ над гражданами Украины - Денисова

Киев  •  УНН

 • 14315 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В временно оккупированном Крыму завтра, 24 августа состоится очередное судебное заседание по делу против национального лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Также на завтра в России запланировано четыре судебных заседания по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила Омбудсмен Людмила Денисова в Telegram, информирует УНН.

Цитата

“Завтра в так называемом” Армянском городском суде “во временно оккупированном Крыму состоится очередное судебное заседание по” делу Мустафы Джемилева“. Оккупационные власти устроили незаконное заочное судилище над лидером крымскотатарского народа за якобы “незаконное пересечение границы РФ” и “незаконное обращение с оружием”, — говорится в сообщении.

Детали

Денисова сообщила, что в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоятся сразу четыре судебных заседания по так называемому “делу Хизб ут-Тахрир”:

• ожидается предварительное заседание по делу Ленура Сейдаметова и Тимура Ялкабова, входящих в так называемой “симферопольскую третью группу”. 23 июля 2021 подконтрольный России “Верховный суд Крыма” отклонил апелляционную жалобу защиты на продление им меры пресечения;

• в отношении участников “второй симферопольской дела” Ремзи Бекирова, Ризы Изетова, Раима Айвазова, Шабана Умерова и Фархода Базарова. Во время заседания ожидается рассмотрение дела по существу;

• в отношении участников так называемой “второй Симферопольского группы” в подгруппе Энвера Аметова, империи Арифмеметова, Яшар Муединова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева. Во время заседания ожидается допрос тайного свидетеля ФСБ;

• в отношении участников “четвертой бахчисарайской группы”, в которую входят Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов и Александр Сизиков. Во время заседания ожидается рассмотрение дела по существу.

“РФ прибегает к циничным преследованиям с целью прекращения религиозной деятельности крымских татар, а также подавлению гражданской активности жителей временно оккупированного Крыма”, — написала Денисова.
Кроме того, она призвала Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить незаконные судилища для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также содействие обеспечению права на защиту и справедливый суд.

Доповненння

23 июля 2020 в оккупированном Крыму прошло первое судебное слушание по существу по Джемилева.

По словам адвоката, в оккупированном Крыму дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева незаконно передали в суд без уведомления обвиняемого и его защитника.

Его обвиняют в “незаконном пересечении государственной границы России”, хранении оружия и боеприпасов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы