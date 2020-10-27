У Росії суд відмовився випустити з колонії “свідка Єгови” з Данії

“26 жовтня 2020 року Льговский районний суд Курської області відмовився замінити данцеві Деннісу Крістенсену невідбуту частину тюремного терміну на штраф. Суд послався на незгоду Крістенсена працювати на тюремному виробництві, хоча така праця протипоказана йому за станом здоров’я”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у вересні 2020 року тюремна комісія необгрунтовано визнала Крістенсена “злісним порушником” режиму.

Його регулярно примушували виконувати протипоказані з медичних причин види робіт і тричі необгрунтовано поміщали в штрафний ізолятор. Це було основою для подачі негативних характеристик в суд і вплинуло на питання звільнення, додали в релігійній організації.

“Данця помістили за грати у травні 2017 року тільки через його віру в Бога. У лютому 2019 року Залізничний райсуд Орла засудив Крістенсена до 6 років колонії загального режиму. До теперішнього моменту Крістенсен, який не здійснив жодного реального злочину, відбув близько 4,5 року з призначеного судом терміну”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці почали кримінальне провадження щодо нових незаконних обшуків учасників релігійної організації “Свідки Єгови” і подальшого затримання п’ятьох осіб у тимчасово окупованому Криму.



