У Росії суд відмовився випустити з колонії “свідка Єгови” з Данії

ukru
18:42 • 12719 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 32406 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 63014 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 105585 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 112925 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 114185 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 146834 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124543 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124321 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123679 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 78450 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 90475 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 103978 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 102743 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 81663 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 60926 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 81663 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 67366 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 146839 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 114107 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 44584 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 53507 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106452 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124861 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124338 перегляди
Актуальне
У Росії суд відмовився випустити з колонії “свідка Єгови” з Данії

У Росії суд відмовився випустити з колонії “свідка Єгови” з Данії

Київ • УНН

 • 10482 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Суд у Росії залишив “свідка Єгови” Денніса Крістенсена з Данії в колонії у зв’язку зі "злісним порушенням режиму". Про це повідомляється на офіційній сторінці релігійної організації, передає УНН.

“26 жовтня 2020 року Льговский районний суд Курської області відмовився замінити данцеві Деннісу Крістенсену невідбуту частину тюремного терміну на штраф. Суд послався на незгоду Крістенсена працювати на тюремному виробництві, хоча така праця протипоказана йому за станом здоров’я”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у вересні 2020 року тюремна комісія необгрунтовано визнала Крістенсена “злісним порушником” режиму.

Його регулярно примушували виконувати протипоказані з медичних причин види робіт і тричі необгрунтовано поміщали в штрафний ізолятор. Це було основою для подачі негативних характеристик в суд і вплинуло на питання звільнення, додали в релігійній організації.

“Данця помістили за грати у травні 2017 року тільки через його віру в Бога. У лютому 2019 року Залізничний райсуд Орла засудив Крістенсена до 6 років колонії загального режиму. До теперішнього моменту Крістенсен, який не здійснив жодного реального злочину, відбув близько 4,5 року з призначеного судом терміну”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці почали кримінальне провадження щодо нових незаконних обшуків учасників релігійної організації “Свідки Єгови” і подальшого затримання п’ятьох осіб у тимчасово окупованому Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92