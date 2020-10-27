В России суд отказался выпустить из колонии "свидетеля Иеговы" из Дании
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Суд в России оставил "свидетеля Иеговы" Денниса Кристенсена из Дании в колонии в связи с "злостным нарушением режима". Об этом сообщается на официальной странице религиозной организации, передает УНН.
“26 октября 2020 года Льговский районный суд Курской области отказался заменить датчанину Деннису Кристенсену неотбытую часть тюремного срока на штраф. Суд сослался на несогласие Кристенсена работать на тюремном производстве, хотя такой труд противопоказан ему по состоянию здоровья”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в сентябре 2020 года тюремная комиссия необоснованно признала Кристенсена “злостным нарушителем” режима. Его регулярно принуждали выполнять противопоказанные по медицинским причинам виды работ и трижды необоснованно помещали в штрафной изолятор. Это служило основой для подачи негативных характеристик в суд и повлияло на вопрос освобождения, указали в религиозной организации.
“Датчанина поместили за решетку в мае 2017 года только из-за его веры в Бога. В феврале 2019 года Железнодорожный райсуд Орла приговорил Кристенсена к 6 годам колонии общего режима. К настоящему моменту Кристенсен, не совершивший ни одного реального преступления, отбыл около 4,5 года из назначенного судом срока”, — говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители начали уголовное производство относительно новых незаконных обысков участников религиозной организации “Свидетели Иеговы” и последующего задержания пятерых человек во временно оккупированном Крыму.