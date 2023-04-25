У росії розбився вертоліт санавіації, загинув пілот
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вертоліт санавіації зазнав аварії у волгоградській області росії, одна людина загинула. Про це повідомили ТАСС в екстрених службах регіону, передає УНН.
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"Розбився вертоліт санавіації, один член екіпажу загинув", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, гелікоптер "Ансат" летів у селище єрзовка під волгоградом, де у нього місце дислокації.
У комітеті охорони здоров'я регіону уточнили, що пасажирів на борту не було.
"Один із вертольотів, що обслуговують службу санітарної авіації, впав під час повернення на базу без пасажирів. Пілот загинув на місці", - сказала представник відомства, додавши, що вертоліт упав поза житловими масивами.
Зазначається, що пілот був співробітником спеціалізованої організації, з якою укладено контракт на забезпечення роботи служби.
Крім того, слідчі порушили кримінальну справу за порушення правил безпеки повітряного транспорту за фактом падіння гелікоптера і загибелі пілота у волгоградській області
Повідомляється, що слідство розглядає різні версії події, встановлює всі обставини, причини та умови НП, спільно з криміналістами вже обстежено місце події.
Доповнення
У росії заявляють про нібито падіння саморобного дрона з камерами на території заводу "Факел" у місті хімки московської області.