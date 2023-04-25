В рф разбился вертолет санавиации, погиб пилот
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вертолет санавиации потерпел крушение в волгоградской области россии, один человек погиб. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона, передает УНН.
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"Разбился вертолет санавиации, один член экипажа погиб", - говориться в сообщении.
По предварительным данным, вертолет "Ансат" летел в поселок ерзовка под волгоградом, где у него место дислокации.
В комитете здравоохранения региона уточнили, что пассажиров на борту не было.
"Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте", - сказала представитель ведомства, добавив, что вертолет упал вне жилых массивов.
Отмечается, что пилот был сотрудником специализированной организации, с которой заключен контракт на обеспечение работы службы.
Кроме того, следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности воздушного транспорта по факту падения вертолета и гибели пилота в волгоградской области
Сообщается, что следствие рассматривает различные версии произошедшего, устанавливает все обстоятельства, причины и условия ЧП, совместно с криминалистами уже обследовано место происшествия.
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