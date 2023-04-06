В рф заявили о якобы падении БПЛА на территории производящего ПВО и ЗРК завода “Факел” - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В россии заявляют о якобы падении самодельного дрона с камерами на территории завода "Факел" в городе химки московской области, пишет УНН со ссылкой на Mash.
Детали
Отмечается, что БПЛА размером 30/30 см нашли охранники при обходе территории предприятия. Как пишет телеграм-канал, по форме дрон “напоминал квадрокоптер, заметно было, что собран кустарно”.
На корпусе закреплено несколько камер. Предварительно, дрон упал из-за глушилок связи. Правоохранители ищут конструктора.
Отметим, что на территории предприятия “Факел” производят системы ПВО "Тор" и "С-400«, а также модернизируют зрк "С-300" и "Оса".
Телеграм-канал ASTRA отмечает, что в Подмосковье упали в целом два беспилотника: второй якобы упал в промышленной зоне Подольска.
Напомним
28 марта сообщалось, что в новой москве упал сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине".