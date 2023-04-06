В рф заявили о якобы падении БПЛА на территории производящего ПВО и ЗРК завода “Факел” - СМИ

Детали

Отмечается, что БПЛА размером 30/30 см нашли охранники при обходе территории предприятия. Как пишет телеграм-канал, по форме дрон “напоминал квадрокоптер, заметно было, что собран кустарно”.

На корпусе закреплено несколько камер. Предварительно, дрон упал из-за глушилок связи. Правоохранители ищут конструктора.

Отметим, что на территории предприятия “Факел” производят системы ПВО "Тор" и "С-400«, а также модернизируют зрк "С-300" и "Оса".

Телеграм-канал ASTRA отмечает, что в Подмосковье упали в целом два беспилотника: второй якобы упал в промышленной зоне Подольска.

Напомним

28 марта сообщалось, что в новой москве упал сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине".