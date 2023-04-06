У рф заявили про нібито падіння БПЛА на території виробляючого ППО і ЗРК заводу "Факел" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У росії заявляють про нібито падіння саморобного дрона з камерами на території заводу "Факел" у місті Хімки Московської області, пише УНН з посиланням на Mash.
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Зазначається, що БПЛА розміром 30/30 см знайшли охоронці під час обходу території підприємства. Як пише телеграм-канал, за формою дрон “нагадував квадрокоптер, помітно було, що зібраний кустарно”.
На корпусі закріплено кілька камер. Попередньо, дрон упав через глушилки зв'язку. Правоохоронці шукають конструктора.
Зазначимо, що на території підприємства “Факел” виробляють системи ППО "Тор" і "С-400«а також модернізують зрк "С-300" і "Оса".
Телеграм-канал ASTRA зазначає, що в Підмосков'ї впали загалом два безпілотники: другий нібито впав у промисловій зоні Подольська.
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28 березня повідомлялося, що в новій Москві впав синьо-жовтий безпілотник із написом "Слава Україні".