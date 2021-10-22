У Росії режисер "Єралашу" звинувачений у розбещенні малолітніх

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“Ілля Бєлостоцький був затриманий в Москві за розпусні дії щодо неповнолітніх, однак пізніше звинувачення було посилено до ч. 3 ст. 134 КК РФ ( „Статеві зносини і інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку“), яка передбачає покарання до 10 років. В даний час він утримується в СІЗО”, — вказав співрозмовник агентства.

Деталі

Як випливає з інформації на сайті суду, Бєлостоцький раніше проходив по звинуваченню за ст. 135 ч. 2 (“Розпусні дії щодо особи, яка досягла дванадцятирічного віку, але не досягла чотирнадцятирічного віку”), яке передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

“Запобіжний захід у вигляді взяття під варту було обрано Бєлостоцького в жовтні 2020 року. В останній раз запобіжний захід було продовжено до 12 жовтня 2021 року”, — йдеться у повідомленні російських ЗМІ, що цитують пресслужбу Пресненського районного суду.

Довідково

Ілля Бєлостоцький народився в 1973 році в Челябінську. З 1995 навчався в Челябінському державному інституті культури, в 2004 закінчив ВДІК. З того ж року Бєлостоцький був призначений членом Гільдії кінорежисерів Росії. У кіножурналі “Єралаш” він працював режисером-постановником.

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