В России режиссер "Ералаша" обвинен в развращении малолетних

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28512 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 60739 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 78439 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 232702 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133258 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401507 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317175 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215624 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245200 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255764 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.4м/с
49%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22852 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 6370 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 4906 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 5504 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11489 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 2450 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11582 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140868 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 232702 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401507 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13640 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22348 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51333 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75558 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60389 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

В России режиссер "Ералаша" обвинен в развращении малолетних

Киев • УНН

 • 36462 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В России следователи Москвы предъявили обвинение в растлении несовершеннолетних режиссеру-постановщику детского юмористического киножурнала "Ералаш" Илье Белостоцкому, передает УНН со ссылкой на государственное российское информагентство "ТАСС".

В России режиссер "Ералаша" обвинен в развращении малолетних

Цитата

"Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позже обвинения были усилены ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Половые сношения и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), которая предусматривает наказание до 10 лет. В настоящее время он содержится в СИЗО", - отметил собеседник агентства.

Детали

Как следует из информации на сайте суда, Белостоцкий ранее проходил по обвинению по ст. 135 ч. 2 ( "Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста"), которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана Белостоцкого в октябре 2020 года. В последний раз мера пресечения была продлена до 12 октября 2021", - говорится в сообщении российских СМИ, что цитируют пресс-службу Пресненского районного суда.

Справка

Илья Белостоцкий родился в 1973 году в Челябинске. С 1995 учился в Челябинском государственном институте культуры, в 2004 закончил ВГИК. С того же года Белостоцкий был назначен членом Гильдии кинорежиссеров России. В киножурнале "Ералаш" он работал режиссером-постановщиком.

Напомним

В России силовики вломились в дом общественной активистки через поддержку крымских татар.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53