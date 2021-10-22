В России режиссер "Ералаша" обвинен в развращении малолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В России следователи Москвы предъявили обвинение в растлении несовершеннолетних режиссеру-постановщику детского юмористического киножурнала "Ералаш" Илье Белостоцкому, передает УНН со ссылкой на государственное российское информагентство "ТАСС".
Цитата
"Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позже обвинения были усилены ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Половые сношения и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), которая предусматривает наказание до 10 лет. В настоящее время он содержится в СИЗО", - отметил собеседник агентства.
Детали
Как следует из информации на сайте суда, Белостоцкий ранее проходил по обвинению по ст. 135 ч. 2 ( "Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста"), которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
"Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана Белостоцкого в октябре 2020 года. В последний раз мера пресечения была продлена до 12 октября 2021", - говорится в сообщении российских СМИ, что цитируют пресс-службу Пресненского районного суда.
Справка
Илья Белостоцкий родился в 1973 году в Челябинске. С 1995 учился в Челябинском государственном институте культуры, в 2004 закончил ВГИК. С того же года Белостоцкий был назначен членом Гильдии кинорежиссеров России. В киножурнале "Ералаш" он работал режиссером-постановщиком.
Напомним
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