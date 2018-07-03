У Росії пройшов "червоний дощ"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У російському місті Норильськ пройшов "червоний дощ". У компанії "Норнікель" пояснили це тим, що зібраний матеріал для прибирання (червоний пил) не встигли вчасно викинути і його рознесло вітром. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"У результаті проведеного аналізу з'ясовані причини події. В суботу, 30 червня, в рамках проведених заходів з прибирання території, серед іншого, було проведено прибирання на покрівлі будинку ЦПЕС-1 (Цех виробництва елементарної сірки - ред.). Зібраний матеріал (червоний пил) був підготовлений до виносу. Тим не менш, до сьогоднішнього дня матеріал прибраний не був і в результаті був піднятий поривом вітру, винесений на територію парковки і прибитий дощем", - повідомив агентству представник компанії.
"Контрольно-аналітичне управління Заполярної філії проводить аналіз зібраного матеріалу. За попередніми даними, мова йде про оксид заліза", - додав представник "Норнікеля".
Раніше користувачі соціальних мереж опублікували фотографії, на яких видно, як по місту пройшов "червоний дощ".
У мерії заявили, що "в місті йде дощ, але нічого незвичайного немає".
Нагадаємо, за даними синоптиків, в результаті впливу двох активних південно-західних циклонів в Україні 17-19 березня очікуються складні погодні умови - зі снігом, хуртовинами і сильним вітром, температура повітря вночі в деяких регіонах сягне 16 градусів морозу.