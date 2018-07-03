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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 1016 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 92002 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113922 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134748 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141488 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178845 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155938 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142961 просмотра

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В России прошел "красный дождь"

В России прошел "красный дождь"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В российском городе Норильск прошел "красный дождь". В компании "Норникель" объяснили это тем, что собранный материал для уборки (красную пыль) не успели вовремя выбросить и его разнесло ветром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС

"В результате проведенного анализа выяснены причины произошедшего. В субботу, 30 июня, в рамках проводимых мероприятий по уборке территории, в числе прочего, была проведена уборка на кровле здания ЦПЭС-1 (Цех производства элементарной серы - ред.). Собранный материал (красная пыль) был подготовлен к выносу. Тем не менее, до сегодняшнего дня материал убран не был и в результате был поднят порывом ветра, вынесен на территорию парковки и прибит дождем", - сообщил агентству представитель компании.

"Контрольно-аналитическое управление Заполярного филиала проводит анализ собранного материала. По предварительным данным, речь идет об оксиде железа", - добавил представитель "Норникеля".

Ранее пользователи социальных сетей опубликовали фотографии, на которых видно, как по городу прошел "красный дождь".

В мэрии заявили, что "в городе идет дождь, но ничего необычного нет".

Напомним, по данным синоптиков, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта ожидаются сложные погодные условия - со снегом, метелями и сильным ветром, температура воздуха ночью в некоторых регионах достигнет 16 градусов мороза.

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