В России прошел "красный дождь"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В российском городе Норильск прошел "красный дождь". В компании "Норникель" объяснили это тем, что собранный материал для уборки (красную пыль) не успели вовремя выбросить и его разнесло ветром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В результате проведенного анализа выяснены причины произошедшего. В субботу, 30 июня, в рамках проводимых мероприятий по уборке территории, в числе прочего, была проведена уборка на кровле здания ЦПЭС-1 (Цех производства элементарной серы - ред.). Собранный материал (красная пыль) был подготовлен к выносу. Тем не менее, до сегодняшнего дня материал убран не был и в результате был поднят порывом ветра, вынесен на территорию парковки и прибит дождем", - сообщил агентству представитель компании.
"Контрольно-аналитическое управление Заполярного филиала проводит анализ собранного материала. По предварительным данным, речь идет об оксиде железа", - добавил представитель "Норникеля".
Ранее пользователи социальных сетей опубликовали фотографии, на которых видно, как по городу прошел "красный дождь".
В мэрии заявили, что "в городе идет дождь, но ничего необычного нет".
Напомним, по данным синоптиков, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта ожидаются сложные погодные условия - со снегом, метелями и сильным ветром, температура воздуха ночью в некоторых регионах достигнет 16 градусов мороза.