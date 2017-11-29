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У Росії провели першу транзакцію за технологією блокчейн

У Росії провели першу транзакцію за технологією блокчейн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Найбільші державний і приватний банки Росії - Ощадбанк і Альфа-банк - провели першу платіжну транзакцію за допомогою технології розподілених реєстрів (блокчейн), передає УНН з посиланням на Ведомости.

Перша в Росії операція за допомогою блокчейн проводилася в приватній мережі, доступ в неї дозволений тільки певним списком учасників.

Повідомляють, що держбанк Росії і Альфа-банк встановили необхідні вузли мережі блокчейн і клієнтську програму на зразок “особистого кабінету”. Російський Сбербанк залучив до проекту партнерів, які мають досвід роботи з блокчейном.

Так, у скільки обійшлися банкам ці нововведення, їх представники не розкрили.

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Зокрема, 28 листопада “Мегафон” перерахував з рахунку в Альфа-банку 1 млн руб. своєї дочірньої компанії “Мегалабс” на рахунок в Ощадбанку — транзакцію верифікувати за допомогою чотирьох серверів, розповіли представники банків і “Мегафона”.

“У жовтні "Мегафон" випустив на користь Райффайзенбанку облігації на 0,5 млрд руб., облік прав за якими відбувався по блокчейну. Ця технологія використовує децентралізовану мережу комп’ютерів для верифікації фінансових транзакцій,” — йдеться в повідомленні.

Довідка УНН: Блокчейн - (англ. Blockchain — ланцюг), тобто ланцюжок блоків транзакцій - розподілена база даних, яка підтримує перелік записів, тобто блоків, що постійно зростає. База захищена від підробки та переробки. Кожен блок містить часову мітку та посилання на попередній блок - Tiger Tree Hashing.

 

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