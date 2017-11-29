В России провели первую транзакцию по технологии блокчейн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Наибольшие государственный и частный банки России - Сбербанк и Альфа-банк - провели первую платежную транзакцию с помощью технологии распределенных реестров (блокчейн), передает УНН со ссылкой на Ведомости.
Первая в России операция с помощью блокчейн проводилась в частной сети, доступ к ней был разрешен только определенному списку участников.
Сообщают, что госбанк России и Альфа-банк установили необходимые узлы сети блокчейн и клиентскую программу наподобие "личного кабинета". Российский Сбербанк привлек к проекту партнеров, имеющих опыт работы с блокчейном.
Так, во сколько обошлись банкам эти нововведения, их представители не раскрыли.
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В частности, 28 ноября "МегаФон" перечислил со счета в Альфа-банке 1 млн руб. своей дочерней компании "Мегалабс" на счет в Сбербанке - транзакцию верифицировать с помощью четырех серверов, рассказали представители банков и "МегаФона".
"В октябре "Мегафон" выпустил в пользу Райффайзенбанка облигации на 0,5 млрд руб., учет прав по которым происходил блокчейн. Эта технология использует децентрализованную сеть компьютеров для верификации финансовых транзакций", - говорится в сообщении.
Справка УНН: Блокчейн - (англ. Blockchain - цепь), то есть цепочка блоков транзакций - распределенная база данных, которая поддерживает перечень записей, то есть блоков, постоянно растет. База защищена от подделки и переработки. Каждый блок содержит временную метку и ссылки на предыдущий блок - Tiger Tree Hashing.