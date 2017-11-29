В России провели первую транзакцию по технологии блокчейн

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 3253 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 4024 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83155 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75692 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89201 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120422 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115706 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145870 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107421 просмотра

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В России провели первую транзакцию по технологии блокчейн

В России провели первую транзакцию по технологии блокчейн

Киев  •  УНН

 • 16394 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Наибольшие государственный и частный банки России - Сбербанк и Альфа-банк - провели первую платежную транзакцию с помощью технологии распределенных реестров (блокчейн), передает УНН со ссылкой на Ведомости.

Первая в России операция с помощью блокчейн проводилась в частной сети, доступ к ней был разрешен только определенному списку участников.

Сообщают, что госбанк России и Альфа-банк установили необходимые узлы сети блокчейн и клиентскую программу наподобие "личного кабинета". Российский Сбербанк привлек к проекту партнеров, имеющих опыт работы с блокчейном.

Так, во сколько обошлись банкам эти нововведения, их представители не раскрыли.

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В частности, 28 ноября "МегаФон" перечислил со счета в Альфа-банке 1 млн руб. своей дочерней компании "Мегалабс" на счет в Сбербанке - транзакцию верифицировать с помощью четырех серверов, рассказали представители банков и "МегаФона".

"В октябре "Мегафон" выпустил в пользу Райффайзенбанка облигации на 0,5 млрд руб., учет прав по которым происходил блокчейн. Эта технология использует децентрализованную сеть компьютеров для верификации финансовых транзакций", - говорится в сообщении.

Справка УНН: Блокчейн - (англ. Blockchain - цепь), то есть цепочка блоков транзакций - распределенная база данных, которая поддерживает перечень записей, то есть блоков, постоянно растет. База защищена от подделки и переработки. Каждый блок содержит временную метку и ссылки на предыдущий блок - Tiger Tree Hashing.

 

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