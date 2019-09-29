У Росії протестували проти бойовика “ДНР”, якого призначено керувати російським містом

За словами учасників, їх спершу зібралося 100–150 осіб, але з часом, після закінчення буддійських молебнів, число демонстрантів зросло до 500.

Близько 10 поліцейських не перешкоджали зібранню, повідомляє проект Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Як розповів один із організаторів заходу, журналіст Бадма Бюрчієв, обурені призначенням мешканці Елісти вимагають усунення Трапезникова з посади виконувача обов’язків голови міста і дають міській владі час до 1 жовтня, після чого в разі невиконання вимоги обіцяють новий протест.

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Дмитра Трапезникова призначили в. о. голови міста міські збори Елісти 26 вересня.

38-річний Дмитро Трапезников народився на території Росії, але з раннього дитинства до кінця 2018 року майже все життя прожив у Донецьку. Як заявляв він російським засобам інформації, він має також російське громадянство. В угрупованні “ДНР” після 2014 року обіймав низку посад у його адміністрації, в тому числі й кілька днів пробув “головою” цього угруповання — в кінці серпня й на початку вересня 2018 року, після ліквідації попереднього ватажка угруповання Олександра Захарченка. Після скинення з посад він, за повідомленнями, втік до Росії.

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