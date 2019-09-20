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Правоохоронця, який перейшов на бік “ДНР”, заочно засуджено до 10 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Начальника Донецького міського управління МВС “ДНР” заочно засуджено до 10 років за гратами з конфіскацією майна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Прокуратура Донецької області у Facebook.

“За скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній) КК України, чоловіку призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — йдеться в повідомленні.

У ході спеціального досудового розслідування встановлено, що 51-річний мешканець м. Донецька, будучи працівником Головного управління МВС України в Донецькій області, в порушення присяги працівника правоохоронних органів України, знехтував своїми службовими обов’язками, не переїхав після окупації м. Донецька терористичною організацією “ДНР” на контрольовану українською владою територію та у березні 2015 року став активно співпрацювати з терористами, зайнявши пост так званого начальника Донецького міського управління МВС “ДНР”.

“Перебуваючи на вказаній посаді та діючи всупереч чинному законодавству України, спільник терористів продовжує здійснювати керівництво діяльністю так званих “органів поліції ДНР” у м. Донецьку, зокрема координуючи питання про затримання громадян та притягнення їх до кримінальної відповідальності",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, міліціонера-колаборанта із Дебальцевого засудили на 8 років.

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