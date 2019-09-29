В России протестовали против боевика "ДНР", назначенного управлять российским городом

По словам участников, их сначала собралось 100-150 человек, но со временем, после окончания буддийских молебнов, число демонстрантов возросло до 500.

Около 10 полицейских не препятствовали собранию, сообщает проект Радио Свобода Кавказ.Реалии.

Как рассказал один из организаторов мероприятия, журналист Бадма Бюрчиев, возмущенные назначением жители Элисты требуют устранения Трапезникова от должности исполняющего обязанности главы города и дают городской власти время до 1 октября, после чего в случае невыполнения требования обещают новый протест.

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Дмитрия Трапезникова назначили и. о. главы города городское собрание Элисты 26 сентября.

38-летний Дмитрий Трапезников родился на территории России, но с раннего детства и до конца 2018 года почти всю жизнь прожил в Донецке. Как заявлял он российским средствам информации, он также имеет российское гражданство. В группировке “ДНР” после 2014 года занимал ряд должностей в его администрации, в том числе и несколько дней пробыл “головой” этой группировки — в конце августа и в начале сентября 2018 года, после ликвидации предыдущего главаря группировки Александра Захарченко. После свержения с должности он, по сообщениям, бежал в Россию.

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