У Росії просять Путіна визнати "ЛДНР": у Держдуму внесли проект ухвали
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу проект постанови до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Донецьку і Луганську народні республіки". Про це йдеться на сайті Держдуми РФ, пише УНН.
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Проект постанови внесли 11 депутатів Комуністичної партії на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим. Документом пропонується включити до порядку денного Держдуми на лютий питання про визнання "ЛДНР".
У документі говориться, що визнання псевдо-республік нібито є "обґрунтованим і морально виправданим". А за останні роки на території окупованого Донбасу "побудовані демократичні органи держави з усіма атрибутами легітимної влади".
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"Таке визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки і захисту їх народів від зовнішніх загроз і реалізації політики геноциду", - йдеться в проекті постанови.
Додамо
У зверненні до Путіна пропонується відзначити, що жителі ОРДЛО вісім років не отримують пенсії та соціальні допомоги в умовах економічної блокади.
Там пропонують Путіну провести переговори з ватажками "ЛДНР" для створення "правової основи міждержавних відносин", яка регулюватиме в тому числі надання військової допомоги.
Нагадаємо
Росія почала масово видавати свої паспорти жителям окупованих територій Донбасу. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито "невиконання Україною своїх зобов'язань" за Мінськими угодами.
Додамо, Верховна Рада України прийняла постанову, в якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.