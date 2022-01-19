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У Росії просять Путіна визнати "ЛДНР": у Держдуму внесли проект ухвали

У Росії просять Путіна визнати "ЛДНР": у Держдуму внесли проект ухвали

Київ • УНН

 • 25081 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу проект постанови до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Донецьку і Луганську народні республіки". Про це йдеться на сайті Держдуми РФ, пише УНН.

Деталі

Проект постанови внесли 11 депутатів Комуністичної партії на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим. Документом пропонується включити до порядку денного Держдуми на лютий питання про визнання "ЛДНР".

У документі говориться, що визнання псевдо-республік нібито є "обґрунтованим і морально виправданим". А за останні роки на території окупованого Донбасу "побудовані демократичні органи держави з усіма атрибутами легітимної влади".

Цитата

"Таке визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки і захисту їх народів від зовнішніх загроз і реалізації політики геноциду", - йдеться в проекті постанови.

Додамо

У зверненні до Путіна пропонується відзначити, що жителі ОРДЛО вісім років не отримують пенсії та соціальні допомоги в умовах економічної блокади.

Там пропонують Путіну провести переговори з ватажками "ЛДНР" для створення "правової основи міждержавних відносин", яка регулюватиме в тому числі надання військової допомоги.

Нагадаємо

Росія почала масово видавати свої паспорти жителям окупованих територій Донбасу. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито "невиконання Україною своїх зобов'язань" за Мінськими угодами.

Додамо, Верховна Рада України прийняла постанову, в якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

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