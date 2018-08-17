У Росії пропонують укласти спеціальну угоду щодо обміну ув'язненими з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова закликала знайти механізми обміну засудженими між Росією і Україною шляхом укладення спеціальної угоди між двома країнами. Про це вона заявила журналістам на Всеросійському конгресі спостерігачів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
На думку Москалькової, це питання необхідно вирішити в юридичній площині, оскільки Конституція України не дозволяє видавати засуджених громадян іншій державі, як і Конституція РФ забороняє передачу засудженого або не засудженого громадянина на територію іншої держави.
"Значить, потрібно знайти якісь механізми, можливо, через інститут помилування, можливо, шляхом укладення спеціальної угоди між Україною і Росією про правовий статус громадян з двома громадянствами - російським і українським, який вирішував би цілий комплекс проблем", - сказала омбудсмен.
На її думку, така угода дозволило б вирішити питання з консульськими відвідинами засуджених, з доступом до ув'язнених уповноважених з прав людини, а також надало б можливість відмовитися від одного з громадянств того, хто перебуває під вартою, тоді як зараз законодавство такого права не дає.
Як повідомляв УНН, за словами українського омбудсмена Денісової, на сьогодні 22 ув’язнених російських громадянина написали заяви до президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українських політв’язнів.
Раніше віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що Україна готова обміняти 23 громадян РФ на утримуваних у Росії та на окупованих територіях українців.