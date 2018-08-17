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В России предлагают заключить специальное соглашение по обмену заключенными с Украиной

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала найти механизмы обмена осужденными между Россией и Украиной путем заключения специального соглашения между двумя странами. Об этом она заявила журналистам на Всероссийском конгрессе наблюдателей, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В России предлагают заключить специальное соглашение по обмену заключенными с Украиной

По мнению Москальковой, этот вопрос необходимо решить в юридической плоскости, поскольку Конституция Украины не позволяет выдавать осужденных граждан другому государству, как и Конституция РФ запрещает передачу осужденного либо не осужденного гражданина на территорию другого государства.

"Значит, нужно найти какие-то механизмы, возможно, через институт помилования, возможно, путем заключения специального соглашения между Украиной и Россией о правовом статусе граждан с двумя гражданствами - российским и украинским, который решал бы целый комплекс проблем", - сказала омбудсмен.

По ее мнению, такое соглашение позволило бы решить вопрос с консульскими посещением осужденных, с доступом к заключенным уполномоченных по правам человека, а также дало бы возможность отказаться от одного из гражданств того, кто находится под стражей, тогда как сейчас законодательство такого права не дает.

Как сообщал УНН, по словам украинского омбудсмена Денисовой, сегодня 22 заключенных российских гражданина написали заявления к президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Ранее вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина готова обменять 23 граждан РФ на находящихся в России и на оккупированных территориях украинцев.

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