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У Росії пропонують схвалити закон про блокування користувачів e-mail

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Держдуму Росії внесли законопроєкт, який передбачає блокування користувачів електронної пошти, які поширюють заборонену інформацію. Якщо документ схвалять, то обов’язок блокування належатиме організаторам сервісів обміну повідомленнями. У разі невиконання закону їм загрожуватиме штраф до 1 мільйона рублів, повідомляє Радио Свобода, передає УНН.

У Росії пропонують схвалити закон про блокування користувачів e-mail

Один із авторів законопроєкту, голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас, заявив, що документ є уточненою редакцією внесеного раніше закону про ідентифікацію користувачів e-mail, який був відкликаний із Держдуми.

“На практиці виявилося, що доцільно повністю блокувати користувача, а не окремі надіслані ним повідомлення”, — пояснив чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, як уберегти свою електронну пошту від хакерів

Андрій Клішас очолив комітет Ради Федерації з конституційного законодавства в травні 2012 року, після обрання Володимира Путіна президентом Росії на третій термін. Відтоді він, зокрема, став автором законів про посилення покарання за порушення правил проведення мітингів, про введення відповідальності за образу влади, “фейкові новини” і автономний інтернет.

Нагадаємо, Instagram презентував новий інструмент, який дозволяє користувачам перевіряти, чи насправді електронний лист користувачам прийшов від компанії.

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