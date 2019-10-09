В России предлагают принять закон о блокировании пользователей e-mail
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Госдуму России внесли законопроект, который предусматривает блокирование пользователей электронной почты, которые распространяют запрещенную информацию. Если документ одобрят, то обязанность блокировки принадлежать организаторам сервисов обмена сообщениями. В случае невыполнения закона им грозит штраф до 1 миллиона рублей, сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что документ является уточненной редакцией внесенного ранее закона об идентификации пользователей e-mail, который был отозван из Госдумы.
“На практике оказалось, что целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные представленные им сообщения”, — пояснил чиновник.
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Андрей Клишас возглавил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству в мае 2012 года, после избрания Владимира Путина президентом России на третий срок. С тех пор он также стал автором законов об ужесточении наказания за нарушение правил проведения митингов, о введении ответственности за оскорбление власти, “фейковые новости” и автономный интернет.
Напомним, Instagram представил новый инструмент, который позволяет пользователям проверять, действительно ли электронное письмо пользователям пришел от компании.