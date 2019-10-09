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В России предлагают принять закон о блокировании пользователей e-mail

Киев • УНН

 • 9333 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Госдуму России внесли законопроект, который предусматривает блокирование пользователей электронной почты, которые распространяют запрещенную информацию. Если документ одобрят, то обязанность блокировки принадлежать организаторам сервисов обмена сообщениями. В случае невыполнения закона им грозит штраф до 1 миллиона рублей, сообщает Радио Свобода, передает УНН.

В России предлагают принять закон о блокировании пользователей e-mail

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что документ является уточненной редакцией внесенного ранее закона об идентификации пользователей e-mail, который был отозван из Госдумы.

“На практике оказалось, что целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные представленные им сообщения”, — пояснил чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, как уберечь свою электронную почту от хакеров

Андрей Клишас возглавил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству в мае 2012 года, после избрания Владимира Путина президентом России на третий срок. С тех пор он также стал автором законов об ужесточении наказания за нарушение правил проведения митингов, о введении ответственности за оскорбление власти, “фейковые новости” и автономный интернет.

Напомним, Instagram представил новый инструмент, который позволяет пользователям проверять, действительно ли электронное письмо пользователям пришел от компании.

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