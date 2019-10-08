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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Instagram презентував новий інструмент, що допоможе боротися з інтернет-шахраями

Київ • УНН

 • 29324 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Instagram презентував новий інструмент, який дозволяє користувачам перевіряти, чи насправді електронний лист користувачам прийшов від компанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Instagram у Twitter, передає УНН.

Instagram презентував новий інструмент, що допоможе боротися з інтернет-шахраями

“Сьогодні ми запускаємо нову функцію, щоб допомогти людям ідентифікувати фішинг-листи, які стверджують, що вони від Instagram. Ця функція захисту облікового запису (доступ до якої можна отримати через „Налаштування“) дозволяє кожному перевірити, чи справжній електронний лист та чи насправді він від Instagram”, — йдеться у повідомленні.

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Так, Instagram надасть вам список електронних листів, надісланих ним протягом двох тижнів, щоб можна було визначити, які електронні листи безпечно відкривати та натискати на них.

Довідка УНН: Фішинг — вид шахрайства, метою якого є виманювання у довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних.

Раніше УНН повідомляв, як уберегти свою електронну пошту від хакерів.

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