Facebook представив новий месенджер для Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У четвер американська компанія Facebook представила новий додаток для обміну повідомленнями серед користувачів соцмережі Instagram. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Месенджер, що отримав назву Threads. Він призначений для спілкування з особами зі списку самих близьких друзів в соцмережі. Месенджер дозволяє відправляти і отримувати текст, відео, фотографії.
Він буде окремим додатком (подібно Facebook Messenger). При цьому Instagram Direct буде функціонувати як раніше.
У Threads є функція інформування співрозмовників про те, де знаходиться користувач. Він також може вказувати, чим саме зараз займається користувач. Додаток, зокрема, може виставляти статус користувача в автоматичному режимі на основі його місцезнаходження.
Нагадаємо, в Instagram представили функцію для боротьби з дезінформацією.