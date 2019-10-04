Facebook представил новый мессенджер для Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В четверг американская компания Facebook представила новое приложение для обмена сообщениями среди пользователей соцсети Instagram. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Мессенджер, получивший название Threads. Он предназначен для общения с лицами из списка самых близких друзей в соцсети. Мессенджер позволяет отправлять и получать текст, видео, фотографии.
Он будет отдельным приложением (подобно Facebook Messenger). При этом Instagram Direct будет функционировать как раньше.
В Threads есть функция информирования собеседников о том, где находится пользователь. Он также может указывать, чем именно сейчас занимается пользователь. Приложение, в частности, может выставлять статус пользователя в автоматическом режиме на основе его местонахождения.
Напомним, в Instagram представили функцию для борьбы с дезинформацией.