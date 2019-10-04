Facebook представил новый мессенджер для Instagram

Мессенджер, получивший название Threads. Он предназначен для общения с лицами из списка самых близких друзей в соцсети. Мессенджер позволяет отправлять и получать текст, видео, фотографии.

Он будет отдельным приложением (подобно Facebook Messenger). При этом Instagram Direct будет функционировать как раньше.

В Threads есть функция информирования собеседников о том, где находится пользователь. Он также может указывать, чем именно сейчас занимается пользователь. Приложение, в частности, может выставлять статус пользователя в автоматическом режиме на основе его местонахождения.

Напомним, в Instagram представили функцию для борьбы с дезинформацией.