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Instagram представил новый инструмент, что поможет бороться с интернет-мошенниками

Киев • УНН

 • 29324 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Instagram представил новый инструмент, который позволяет пользователям проверять, действительно ли электронное письмо пользователям пришел от компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Instagram в Twitter, передает УНН.

Instagram представил новый инструмент, что поможет бороться с интернет-мошенниками

“Сегодня мы запускаем новую функцию, чтобы помочь людям идентифицировать фишинг-письма, которые утверждают, что они от Instagram. Эта функция защиты аккаунта (доступ к которой можно получить через „Настройки“) позволяет каждому проверить, настоящая ли электронная почты и действительно ли он от Instagram”, — говорится в сообщении.

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Так, Instagram предоставит вам список электронных писем, посланных им в течение двух недель, чтобы можно было определить, какие электронные письма безопасно открывать и нажимать на них.

Справка УНН: Фишинг — вид мошенничества, целью которого является выманивания у доверчивых или невнимательных пользователей сети персональных данных.

Ранее УНН сообщал, как уберечь свою электронную почту от хакеров.

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