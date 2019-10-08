Instagram представил новый инструмент, что поможет бороться с интернет-мошенниками
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Instagram представил новый инструмент, который позволяет пользователям проверять, действительно ли электронное письмо пользователям пришел от компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Instagram в Twitter, передает УНН.
“Сегодня мы запускаем новую функцию, чтобы помочь людям идентифицировать фишинг-письма, которые утверждают, что они от Instagram. Эта функция защиты аккаунта (доступ к которой можно получить через „Настройки“) позволяет каждому проверить, настоящая ли электронная почты и действительно ли он от Instagram”, — говорится в сообщении.
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Так, Instagram предоставит вам список электронных писем, посланных им в течение двух недель, чтобы можно было определить, какие электронные письма безопасно открывать и нажимать на них.
Справка УНН: Фишинг — вид мошенничества, целью которого является выманивания у доверчивых или невнимательных пользователей сети персональных данных.
Ранее УНН сообщал, как уберечь свою электронную почту от хакеров.