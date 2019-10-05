У Росії повідомили, як формуватиметься ціна транзиту газу через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Ціна транзиту газу через територію України формуватиметься відповідно до законодавства Євросоюзу. Про це заявив глава Міненерго Росії Олександр Новак в інтерв'ю радіостанції Business FM, інформує УНН.
"Це буде ціна, пов'язана з входом в газотранспортну систему і виходом. І за це потрібно буде платити", - зазначив міністр.
Новак також повідомив, що в ході консультацій сторони не обговорювали ціну на транзит. На думку міністра, це питання буде вирішуватися пізніше і в рамках діючих в Європі тарифів.
Раніше "Нафтогаз України" розрахував ціну транзиту російського газу з прив'язкою до обсягу бронювання потужності на п'ять років вперед. За оцінкою компанії, на період з 2020 по 2024 роки при бронюванні 60 млрд куб. м потужностей газотранспортної системи України тариф складе 3,21 долара за 1 тис. куб. м на 100 км, при бронюванні 90 млрд куб. м - 2,56 долара.
Нагадаємо, Газпром вперше припустив можливість працювати за правилами ЄС, а Путін готовий на рік продовжити контракт з Україною на транзит газу.