У Росії поширили фейк про заборону Діда Мороза в Україні - ЗМІ

Як зазначається, у середу канал Міноборони Росії "Звезда" повідомив, що в Україні через декомунізацію заборонили Діда Мороза та Снігуроньку.

"У Києві вирішили і в цьому році заборонити Діда Мороза і Снігуроньку, влада країни прирівняла обох персонажів до Леніна, заявивши, що вони підпадають під закон про "декомунізацію", – йдеться у новині.

​Також про це повідомили інші російські ЗМІ.

Деякі з цих видань процитували засновника проекту Folk Ukraine Ігоря Добруцького, який припустив, що в Україні, через політику декомунізації, спостерігається тенденція до заміни Діда Мороза на Святого Миколая.

"Ми довгий час популяризували ідею відмови від використання образу. І тепер це дійсно набуло масового характеру. Дід Мороз – вигаданий персонаж і пережиток радянського минулого. Від цього потрібно йти", - цитує видання І.Добруцького, який додав, що вітати городян і гостей біля головної ялинки країни в Києві цього року буде Святий Миколай.

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що такої заборони немає.

"Немає навіть на рівні намірів чогось такого. По суті, декомунізація є державною політикою. Виконуючи цю державну політику, країна взяла на себе завдання усунути з громадського простору символи комуністичного тоталітарного режиму, які відображаються в назвах, топонімах, у пам’ятниках. Але жодних якихось аспектів, які б торкалися свят чи Нового року, в контексті політики абсолютно немає", - сказав В.В’ятрович.

На його думку, держава не повинна втручатись у такі питання. "Держава не повинна вирішувати, хто буде приносити подарунки дитині, Дід Мороз чи Миколай, чи Санта Клаус. Хай кожен вибирає сам собі", – сказав він.

Історик додає, що основне завдання таких новин – дискредитувати політику декомунізації в Україні і довести її до маразматичних прикладів, показати тотальне втручання держави в особистий простір громадян.