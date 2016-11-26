В России распространили фейк о запрете Деда Мороза в Украине - СМИ

Как отмечается, в среду канал Минобороны России "Звезда" сообщил, что в Украине из-за декоммунизации запретили Деда Мороза и Снегурочку.

"В Киеве решили и в этом году запретить Деда Мороза и Снегурочку, власти страны приравняли обоих персонажей к Ленину, заявив, что они подпадают под закон о "декоммунизации", - говорится в новости.

Также об этом сообщили другие российские СМИ.

Некоторые из этих изданий процитировали основателя проекта Folk Ukraine Игоря Добруцкого, который предположил, что в Украине, из-за политики декоммунизации, наблюдается тенденция к замене Деда Мороза на Святого Николая.

"Мы долгое время популяризировали идею отказа от использования образа. И теперь это действительно приобрело массовый характер. Дед Мороз - вымышленный персонаж и пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить", - цитирует издание И.Добруцкого, который добавил, что приветствовать горожан и гостей у главной елки страны в Киеве в этом году будет Святой Николай.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что такого запрета нет.

"Нет даже на уровне намерений чего-то такого. По сути, декоммунизация является государственной политикой. Выполняя эту государственную политику, страна взяла на себя задачу устранить из общественного пространства символы коммунистического тоталитарного режима, которые отражаются в названиях, топонимах, в памятниках. Но никаких каких-то аспектов, которые касались бы праздников или Нового года, в контексте политики абсолютно нет", - сказал В.Вятрович.

По его мнению, государство не должно вмешиваться в такие вопросы. "Государство не должно решать, кто будет приносить подарки ребенку, Дед Мороз или Николай, или Санта Клаус. Пусть каждый выбирает сам себе", - сказал он.

Историк добавляет, что основная задача таких новостей - дискредитировать политику декоммунизации в Украине и довести ее до маразматических примеров, показать тотальное вмешательство государства в личное пространство граждан.