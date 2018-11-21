У Росії помер начальник ГРУ Ігор Коробов
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Начальник Головного (розвідувального) управління Генштабу ЗС Російської Федерації генерал-полковник Ігор Коробов помер у віці 62 років. Про це ТАРС повідомили у російському військовому відомстві, передає УНН.
“Начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ — заступник начальника Генштабу генерал-полковник Ігор Коробов помер 21 листопада від важкої хвороби”, — сказав співрозмовник агентства.
Як зазначає ТАРС, Ігор Валентинович Коробов народився 3 січня 1956 року. У Збройні Сили Росії він прийшов служити у 1973 році. Коробов закінчив Ставропольське вище військове авіаційне училище льотчиків і штурманів ПВО, Військову академію Радянської Армії, а також Військову академію Генштабу ВС РФ.
У військовій розвідці він працював із 1985 року, проходив військову службу на різних посадах у Головному управлінні, володів кількома іноземними мовами.
За роки служби Коробов був нагороджений багатьма орденами і медалями.
Указом президента Росії у січні 2016 року він був призначений начальником Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ — заступником начальника Генштабу Збройних сил РФ.
Як раніше інформував УНН, у 2018 році ГРУ виявилося в центрі низки скандалів, найгучнішим з яких було отруєння речовиною нервово-паралітичної дії у Великій Британії Сергія та Юлії Скрипаль. На думку Сполученого Королівства, до отруєння причетна російська розвідка, зокрема, росіяни Олександр Петров і Руслан Бошіров, яких Лондон називає співробітниками ГРУ. Москва заперечує всі звинувачення, а зазначених осіб називає “цивільними”.
Слід зазначити, що Петров і Боширов — росіяни, прізвища яких називають вигаданими. Згідно з розслідуванням Bellingcat і The Insider, під ім’ям Руслан Боширов приховується 39-річний полковник Анатолій Володимирович Чепіга.
Як повідомляв УНН, 8 жовтня журналісти Bellingcat опублікували звіт, в якому заявили, що справжнє ім’я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипаля — Олександр Мішкін. За їхніми даними, “Олександр Петров” — несправжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.