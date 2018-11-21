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В России умер начальник ГРУ Игорь Коробов

В России умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Киев  •  УНН

 • 12337 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС Российской Федерации генерал-полковник Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет. Об этом ТАСС сообщили в российском военном ведомстве, передает УНН.

“Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов умер 21 ноября от тяжелой болезни”, — сказал собеседник агентства.

Как отмечает ТАСС, Игорь Валентинович Коробов родился 3 января 1956 года. В Вооруженные Силы России он пришел служить в 1973 году. Коробов закончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, Военную академию Советской Армии, а также Военную академию Генштаба ВС РФ.

В военной разведке он работал с 1985 года, проходил военную службу на различных должностях в Главном управлении, владел несколькими иностранными языками.

За годы службы Коробов был награжден многими орденами и медалями.

Указом президента России в января 2016 года он был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ — заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

Как ранее информировал УНН, в 2018 году ГРУ оказалось в центре ряда скандалов, самым громким из которых было отравление веществом нервно-паралитического действия в Великобритании Сергея и Юлии Скрипаль. По мнению Соединенного Королевства, к отравлению причастна российская разведка, в частности, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон называет сотрудниками ГРУ. Москва отрицает все обвинения, а указанных лиц называет “гражданскими”.

Следует отметить, что Петров и Боширов — россияне, фамилии которых называют вымышленными. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, под именем Руслан Боширов скрывается 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига.

8 октября журналисты Bellingcat опубликовали отчет, в котором заявили, что настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипалей — Александр Мишкин. По их данным, “Александр Петров” — ненастоящий персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который находится на службе в ГРУ.

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