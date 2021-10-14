У Росії підлітка вбили під час окультного ритуалу: підозрюють вітчима
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У Росії, в Рязанській області, 15-річного хлопця вбили під час виконання окультного обряду. У злочині підозрюють вітчима та 19-річну дівчину. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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Про зникнення Романа Федулова 9 жовтня повідомила його мати. Хлопець пішов з дому напередодні вночі та не повернувся.
За чотири дні в лісі біля села Земенки поліцейські знайшли тіло Романа, яке було поколоте ножем.
Ще за кілька днів затримали колишнього вітчима підлітка, а також 19-річну дівчину. Слідство вважає, що вони вбили хлопчика під час окультного обряду.
Напередодні у вітчима під час обшуку в гаражі виявили кров на кросівках, а також знайшли руни та зображення валькірій. Чоловік сказав, що робив обереги на валькіріях для знайомих.
Зараз встановлюють, який саме це був обряд.
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